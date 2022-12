A települési önkormányzatoknak első körben 80 milliárd forintot fizetnek ki rezsitámogatásként. Azok a budapesti kerületek, amelyek leültek tárgyalni a kormánnyal pártállásra való tekintet nélkül kapnak állami hozzájárulást a megnövekedett rezsiköltségeikhez, ellenzékiek is – tette hozzá.

Az elmúlt két hónapban a magyar infláció Európában az egyik legmagasabb, majd a legmagasabb volt, azt megelőzően pedig hosszú ideig a középmezőnyben volt. Már a koronavírus-járványból való kilábalás a kereslet élénkülésével komoly inflációval járt és ehhez társultak még a háború és a szankciók hatásai: a brutális energiaárak, a forint árfolyamának gyengülése is. Ebből a három okból legalább kettő mindenhol fennáll. Az árstabilitás és a 3 százalék alatti inflációs cél elérése a jegybank feladata, de ennek elérése távolról sem csak tőle függ - mondta Gulyás Gergely.

Hozzátette: a cél az, hogy jövő év végére egy számjegyű inflációt érjünk el, és szerintem az egy reális cél.

Kijelentette: ezt szolgálja az árstopok politikája, ami szerintük egyértelműen fékezi az inflációt. Ahogy az elmúlt hónapban a forint árfolyamának erősödése és stabilizálódása is sokat segít. Hozzátette: sajnos az energiaár-robbanással megnőttek a szállítási költségek és jelentős mértékű az import is. Ehhez társult a fogyasztás növekedése, ami önmagában is felhajtja az árakat. Ezért fontos, hogy néhány létfontosságú termék továbbra is a tavalyi áron kapható és ezért küzdünk az inflációt eredményező szankciók kibővítése ellen.

A miniszter beszélt arról is, hogy nincs napirenden a kormányfő találkozója az ukrán és az orosz elnökkel sem.

Novák Katalin államfőről szólva azt mondta: az elmúlt bő félév is igazolta, hogy az Országgyűlés jó döntést hozott, amikor Novák Katalint választotta meg köztársasági elnöknek, hiszen jól látszik, hogy mind a bel-, mind a külpolitikába új színt hozott az elnöksége.

Arra kérdésre, hogy az MTA elnöksége miért a Novák Katalin közbenjárását kérte, hogy helyezzék vissza az iskolákba az állásukba a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárokat, Gulyás Gergely azt mondta: az MTA-nak természetesen nem feltétlenül kell a kormánnyal egyetértenie, de minimális jogi igényességgel kell hogy rendelkezzen, amikor egy ilyen közleményt megír és nyilvánosságra hoz.

"Lehet, hogy a jogászprofesszorokat titokban kizárták az Akadémiáról, ezért nem értesültünk e sajnálatos fejleményről. Az elnöki kegyelmet összefüggésbe hozni egy munkáltatói intézkedéssel egy nem túl tájékozott gimnazistának megbocsátható ötlet, de egy olyan akadémián, amelynek tagjai neves jogtudósok, abszurd és megengedhetetlen igénytelenség"

– jelentette ki.

A miniszter egyetért abban Pintér Sándorral és Orbán Viktorral, hogy azokat a tanárokat, akik többszöri figyelmeztetés ellenére is a polgári engedetlenségre hivatkozva nem tanítanak, el kell bocsátani. A tanároknak és a Klebelsberg Intézményfenntartónak is be kell tartani a jogszabályokat. Ha valaki háromszor egymás után nem megy be a munkahelyére dolgozni, nem lesz olyan munkáltató, aki ezt el fogja tűrni.

A miniszter hozzátette, hogy a kihívások száma 2023-ban sem csökken, hiszen most sokkal több veszély látszik, mint eddig bármikor. Ukrajnában továbbra is háború van, az energiaárak az egekbe szöktek és az ellátás is bármikor bizonytalanná válhat.

"Hogy egy háború fenyegető szomszédságában sikerüljön az ország békéjét és biztonságát megőrizni, és sikerüljön mindazt megóvni, amit az elmúlt években pártpolitikai határokon felülállóan mindenki komoly előrelépésként elismert: a családtámogatási rendszert, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a közel teljes foglalkoztatottságot"

- mondta 2023 legnagyobb kihívásairól a miniszter.