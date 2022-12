Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom alapítója a múlt hét szombaton tartott demonstráción jelentette be, hogy ma országos sztrájkot hirdet a pedagógusok a PSZ és a PDSZ szervezésében. A tüntetéshez a diákok is csatlakoztak, reggel hét órától ülősztrájkot tartottak a Blaha Lujza téren, volt, aki el akarta foglalni a Rákóczi utat, de a rendőrök megakadályozták. Az ELTE hallgatói és oktatói közös fotóval fejezték ki szolidaritásukat a pedagógusok mellett, de jelenleg is többen demonstrálnak az egyetem téren. Miskolcon élőláncot szerveztek.

Nyolc órától az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanárai a Szentendrei úton forgalomkorlátozó demonstrációba kezdtek. A jelenleg mintegy száz tüntető a „Szabad ország, szabad oktatás", „Nincs tanár, nincs jövő” rigmusokat skandálja, és egy sávot már lezártak. Az autósok dudálással fejezik ki szimpátiájukat. A Sándor-palotánál gyülekezőktől azt kérték a szervezők, hogy vigyenek magukkal sárga rózsát, vagy papírrepülőt, amire felírhatják a követeléseiket. Az esemény Facebook-oldalán azt írták: „Itt ma beszélni akarunk azokkal, akik meghatározzák gyerekeink jövőjét, pedagógusaink jelenét.”