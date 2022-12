Viszont az afgánoktól továbbra is félnek, velük nem vállalnak közös táborozást. Hatodik alkalommal kivétel nélkül fiatal férfi migránsokkal találkoztunk, korábbi terepbejárásainkat is ez jellemezte. Az interjúalanyok arra is utaltak, hogy az embercsempészek immár megkerülhetetlen tényezőkké váltak. Még azoknak is, akik saját szervezésben kísérelnék meg a határon való átjutást, fizetniük kell.

Mindennek agresszív fellépéssel, fegyverek használatával is nyomatékot adnak az embercsempészek.

A teljes cikket itt olvashatja el