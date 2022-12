Soha nem állította, hogy csak mikroadományokból gyűlt volna össze a hárommilliárd forint, ám a korábbi nyilatkozatokban az intézményi támogatókat nem említette – erről írt ma kiadott közleményében Korányi Dávid.

Voltak olyan intézményi és egyéni adományozók, akik magasabb összeggel járultak hozzá az Action for Democracy tevékenységéhez – ismerte el a dokumentumban Korányi.

Az év végéig még Karácsony Gergely főtanácsadójaként is tevékenykedő Korányi Dávid ezzel a baloldal egyik legfőbb hazugságáról rántotta le a leplet.

Márki-Zay Péterék ugyanis folyamatosan arról beszélnek, hogy Amerikában élő magyarok dobták össze azt a hárommilliárd forintot, melyből a baloldal országgyűlési kampányát is támogatták.

A mostani közleményében egyébként amellett, hogy Korányi elismerte, voltak intézményi támogatóik is, továbbra is bizonygatja, hogy több ezren adományoztak nekik, sokan voltak olyanok is, akik 10–100 dollárt küldtek. Az Action for Democracy vezetője állítja, hogy független vizsgálatot is kérnek majd maguk ellen, amely majd megállapítja, hogy csak magyar állampolgároktól fogadtak el pénzt.

Korányi Dávid azt nem árulta el, hogy kik voltak az intézményi támogatók, de annyit állított, hogy ezek a szervezetek „nem adófizetői dollárokból gazdálkodtak, sem a (második CIA-ként emlegetett) National Endowment for Democracy, sem a Nyílt Társadalom Intézet semmilyen formában nem támogatta szervezetüket, noha az sem lenne ellentétes az értékeikkel, ha megtennék.”

