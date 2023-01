Fajgyűlölő, rasszista politikus csatlakozott a Jakab Péter-féle Nép Pártján mozgalomhoz az egykori jobbikos Tóth Péter személyében – számol be róla a Magyar Nemzet egy, Jakab Péter Facebook-oldalán megjelent bejelentés alapján.

Emlékezetes: néhány évvel ezelőtt a Jobbik szegedi és Csongrád megyei elnöke a saját közösségi oldalán egyebek mellett nyilvánosan követelt fajvédelmet, „bibsizett” és a görög neonáci Arany Hajnal pártot dicsőítette. Egy újságcikk kapcsán pedig, amely a zsidóságot állította be a világ problémájának, Tóth Péter arról értekezett, hogy „már 1920-ban is látták a problémát”. A melegekről is gyűlölködő és gyalázkodó kijelentéseket tett korábban:

A végsőkig harcolunk a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen

– jelentette ki Tóth 2013-ban a Pride felvonulás kapcsán.

A tágabb képet nézve ugyanakkor nem meglepő Tóth Péter csatlakozása Jakab alakulatához.

A Magyar Nemzet felidézi, korábban is csatlakoztak már Jakabhoz a Tóth Péterhez hasonló szélsőjobboldali figurák. A lap példaként említi a zsidóellenes, tetűcsúszdásozó és a cigányokat gyalázó kijelentéseiről elhíresült Bíró László, illetve Földi Istvánt is. Utóbbit egyik párttársának az élettársa nemi erőszak kísérletével vádolta meg.

