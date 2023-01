Ajándékok az EP korrupcióba keveredett elnökének Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke 142 ajándékot vett fel az európai parlamenti képviselők hivatalos nyilvántartásába, egy olyan lépéssel, amely rávilágított az uniós intézményre vonatkozó korlátozott átláthatósági szabályokra – számolt be a Politico-ra hivatkozva a Mandiner. Metsola, a jobbközép Európai Néppárt máltai európai parlamenti képviselője a kapott ajándékokat egy hivatalos nyilvántartásba jegyezte be, amelyet a törvényhozók ritkán frissítenek. Ezzel azonban a múlt héten elmulasztotta azt a határidőt, amelyen keresztül az európai parlamenti képviselőknek be kell jelenteniük ajándékaikat a listáján szereplő 125 tétellel kapcsolatban. A Mandiner írása IDE kattintva érhető el.