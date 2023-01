Stockholm és Helsinki tavaly együtt nyújtotta be NATO-csatlakozási kérelmét. Ahhoz, hogy ők is tagjai legyenek a katonai szervezetnek, mind a 30 tagállamnak jóvá kell hagynia a kérelmeket. Már csak két ország beleegyezése várat magára, az elmúlt hetekben azonban Svédországban több utcai provokáció - köztük egy Erdogan-bábu felakasztása vagy a Korán elégetése - is útjába állt annak, hogy Törökország ratifikálja Svédország csatlakozását.