Kiadta Ráczné Földi Juditnak a januárban elhunyt Kordás László országgyűlési mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteken – közölte az MTI.

A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölőszervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a mandátumot. A közös pártlistát állító jelölőszervezetek a Demokratikus Koalíció törvényes képviselőjét hatalmazták meg, hogy bejelentse, kinek kéri a mandátum kiadását, ő pedig a közös pártlista 62. helyén szereplő Ráczné Földi Juditot jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére.

Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi előírásoknak, az NVB 13 igen és 1 nem szavazattal meghozta határozatát, amiben kiadta Ráczné Földi Juditnak - aki a hatpárti listán a DK "kvótájával" szerepelt - az országgyűlési mandátumot.

Az egyik ellenzéki párt, a Momentum korábban is jelezte, hogy nem támogatja Ráczné Földi Judit mandátumszerzését, most pedig Gelencsér Ferenc elnök közleményben tudatta, hogy a Kúriához fordul, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújt be a Nemzeti Választási Bizottság döntésével szemben.

Az egykori jobbikos, most momentumos Stummer János szintén megszólalt az ügyben, Facebook-oldalán üzenve a DK elnökének:

Felszólítom Gyurcsány Ferencet, hogy vonja vissza az offshore cégeiről hazudó DK-s politikusnő jelölését!

Ugyancsak kifogásolta Ráczné mandátumát Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta, szerinte rossz üzenete van annak, hogy ha egy ellenzéki párt az offshore cégben érdekelt, de azt letagadó politikusnak adja a mandátumot.

Hadházy szerint az ilyen döntések azt mutatják, hogy a DK semmit nem tanult az választási kudarcból. A politikussal szemben a 2021-es ellenzéki előválasztáson valóban felmerült, hogy érintett volt egy székesfehérvári night-club üzemeltetésében, illetve köze lehet egy offshore céghez.

Gyurcsány Ferencéket viszont a jelek szerint nem zavarják a kritikák, a párt elnökségi tagja, Barkóczi Balázs Ráczné kapcsán úgy fogalmazott, "a pokolra is elmennek a képviselőjükért".