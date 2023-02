Aki azt gondolja, hogy ez sok, az menthetetlenül ostoba, vagy áruló. Inkább az utóbbi – mondta Márki-Zay Péter a baloldalhoz folyó amerikai kampánytámogatásokról a szerda délelőtti évértékelő előadásában.

Mint ismert, a Nemzeti Információs Központ legfrissebb értesülései szerint mintegy négymilliárd forintot kaphatott Amerikából kampánycélokra a baloldal az Action for Democracy-n és egy svájci alapítványon keresztül. Márki-Zay Péter megnyugtatta azokat a politikusokat, akik nem tudják, mire költötték el ezt az összeget, mert szerinte ez azt is bizonyítja, hogy pártokhoz nem került pénz. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje szerint ha a CIA be akart volna avatkozni a kampányba, akkor annak lett volna eredménye is.

Miért veszített a baloldal Márki-Zay szerint?

Miért buktunk? Személy szerint nekem is van felelősségem. Lehetett volna jobban is csinálni – vonta le a tanulságokat a 2022-es országgyűlési kampányból. A volt baloldali miniszterelnök-jelölt hozzátette, ő kígyókról, náci fajelméletekről nem beszélt, tehát több miniszterelnök elődje sokkal ostobább hibákat követett el.

Azért, hogy közel egymillió szavazattal kevesebb érkezett az ellenzékre, mint 2018-ban, Gyurcsány Ferencet és a Jobbikot tette felelőssé.

