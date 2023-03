Visszatért 1 órája

Donald Trump két év után újra posztolt a Facebookon

Tavaly már a Twitter-re is visszaengedték, most pedig a Facebookra és a YouTube-ra is visszatérhet a 2024-es elnökjelöltségét már bejelentő politikus.

A 2024-es amerikai elnökválasztáson újrainduló Donald Trump volt amerikai elnök a floridai West Palm Beach városban tartott kampányrendezvényén 2023. február 20-án Forrás: MTI/EPA Fotós: Cristobal Herrera

Visszatértem! – írta Facebook-bejegyzésében Donald Trump korábbi republikánus elnök. A 2024-es elnökválasztásra készülő politikus egy rövid videót is megosztott – kiemelve egy korábbi beszédének részletét – figyelt fel rá a Magyar Nemzet. Sajnálom, hogy megvárattalak benneteket, bonyolult világ ez. Nagyon bonyolult – mondja Trump a videóban. A 2020-as elnökválasztást követően Trump több ízben állította azt, hogy a demokraták választási csalásokat követtek el, és illegitimnek nevezte az eredményeket. 2021. január 6-án egy nagygyűlésen többek között ellenállásra és harcra szólította fel a híveit. Röviddel beszéde után sokan a Capitoliumhoz vonultak, ahol zavargás tört ki és a tömeg megostromolta az épületet. A rendbontás következtében öt ember vesztette életét, köztük egy rendőr, és jóval több mint százan megsérültek – emlékeztet a Magyar Nemzet.

A Facebook már február elején visszaállította az egykori elnök oldalát, Trump azonban –több mint két év után – csak most posztolt először. A közvéleménynek hallania kell, hogy mit mondanak a politikusok – a jót, a rosszat és a csúnyát –, hogy megalapozott döntést hozhassanak az urnáknál – fogalmazott Trump Facebook-oldalának újranyitása kapcsán Nick Clegg, a Meta (a Facebookot tulajdonló vállalat – a szerk.) globális ügyekért felelős alelnöke.

A Facebook mellett a YouTube videómegosztó oldal is „visszaengedte” felületére Trumpot. A Twitterre már tavaly visszatérhetett a republikánus politikus, noha ezt eddig nem tette meg, helyette a Truth Social elnevezésű közösségi oldalát használta a direkt kommunikációra. Az eredeti cikk ITT olvasható.

