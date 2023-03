Hangsúlyozta: az a folyamat, ami a 2010-es kormányváltással megindult, továbbra is folytatódik. Tíz év alatt több mint tíz százalékkal közeledtünk az Európai Unió átlagához – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság ellenálló képessége még nehéz és válságos időszakokban is kifejezetten jónak mondható. Megjegyezte: a fejlődés még ennél nagyobb, hiszen a többi országban is volt gazdasági növekedés.