Több a nő, mint a férfi nemcsak Beregszászban, hanem az egész országban. A férfiak vagy a fronton vannak, vagy elhagyták az országot. A város karbantartásában korábban nem dolgoztak nők, de most már nekik is ki kell venniük a részüket ebből a munkából. Élet egy háború sújtotta országan címmel tett közzé videót a magyar kormány a Facebook-oldalán, amelyben megszólal Beregszász polgármestere, Babják Zoltán is.