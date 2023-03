Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Továbbra is a legfontosabb téma az Ukrajnában zajló háború aktuális állása. Az elmúlt hetekben olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyek aggodalomra adnak okot

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Gulyás Gergely leszögezte: a fegyverszállításban nem veszünk részt, és életet menteni csak azonnali tűzszünettel lehet.

Hozzátette, hogy a NATO-tagállam nem avatkozik közbe, amíg nem éri támadás a szövetség területét.

Kiemelte: Magyarország NATO-szövetség részeként teljesíti a rá háruló feladatokat, de ezt kizárólag védelmi célokból teszi. Hozzátette: ennek keretében magas készültségű NATO-csapatot hozott létre elsőként Magyarország.

Az EU is aktívabb lett katonai területen

Közös uniós lőszerbeszerzésről tárgyalunk, amelynek keretében vásárolt lőszereket csak a magyar honvédség fogja használni, tehát Magyarország lőszerbeszerzésben részt vesz, de külföldre nem küld fegyvert

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Közölte, hogy jövő héten tárgyalja az Országgyűlés a békepárti határozatot is. Kiemelte: egy évvel ezelőtt a magyarok világos állást foglaltak a béke ügyében és a miniszter ezért most kérte a pártokat, hogy támogassák ezt a hozzáállást. A kormány szerint az a helyes magatartás, ha továbbra is a humanitárius eszközökben segítünk, befogadjuk a menekülteket.