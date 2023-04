A görög szocialista Eva Kailit és három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A volt alelnök szintén letartóztatott élettársa, az olasz Francesco Giorgi később beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelynek segítségével Marokkó és Katar megpróbálta befolyásolni az EP döntéseit.

Az ügyben eddig öt ember ellen emeltek vádat: Eva Kaili, Marc Tarabella és Francesco Giorgi mellett Pier Antonio Panzeri a negyedik, aki korábban EP-képviselői munkája mellett a Fight Impunity (Le a mentelmi joggal) nevű civil szervezet alapító-elnöke is volt, az ötödik pedig Niccolo Figa-Talamanca lobbista, a No Peace Without Justice (Nincs béke igazság nélkül) nevű civil szervezet igazgatója.