Mladenovacon is lassan visszatér az élet a saját kerékvágásba, de ott is gyászba borult az egész város, miután ott is gyilkosságsorozat rázta meg a települést. Ott a kegyetlen gyilkos nyolc emberrel végzett. A helyi sajtó tudósítása szerint az áldozatok családjai az elhunytakat siratják, ismerőseik és a többi lakos pedig attól tart, hogy egy újabb hasonló eset is előfordulhat, akkor pedig semmi sem garantálja, hogy nem ők, vagy szeretteik vesztik el az életüket. Az elmúlt heti lövöldözésekben 17 ember esett áldozatul Szerbiában.