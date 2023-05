A Magyar Nemzet értesülései szerint május 17-én találkozik az Európai Parlament (EP) költségvetési ellenőrző bizottságának küldöttségével Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Sajtóhírek szerint a miniszter mellett többek között Bóka Jánossal, az Igazságügyi Minisztérium európai ügyekért felelős államtitkárával, Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével, Biró Ferenccel, az Integritás Hatóság vezetőjével, valamint Karácsony Gergely főpolgármesterrel, illetve több parlamenti bizottsággal, oknyomozó újságírókkal és civil szervezetekkel is találkoznak. A delegáció megbeszéléseket folytat többek között az Országgyűlés gazdasági bizottságával, igazságügyi bizottságával, európai ügyek bizottságával és költségvetési bizottságával is. A képviselők a Magyar Önkormányzatok Szövetsége képviselőivel is egyeztetnek majd.

