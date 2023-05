Húsz éve nem volt példa olyan csúcstalálkozóra, amely most kezdődik Reykjavíkban, ahol Európa 46 országának vezetői gyűltünk össze. A tanácskozás előtt Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztettünk. Európának stratégiai autonómia kell, hogy saját érdekei mentén tudjon döntéseket hozni. Ehhez azonban mihamarabbi béke szükséges Ukrajnában. Számítunk egymásra. A nemzetközi fórumokon is kiállok a békéért: most az Európa Tanács csúcson, az európai vezetők reykjavíki tanácskozásán, csütörtökön pedig New Yorkban az ENSZ-ben