Hazánk a Brüsszel által elvárásként megfogalmazott rezsicsökkentés eltörlését sem támogatja Magyarország.

Szó sem lehet a rezsicsökkentés eltörléséről és a családtámogatások megszüntetéséről

– jelentette ki Gulyás Gergely.

Karácsony, a csődgondnok

Budapest főpolgármesterének botránya kapcsán a Magyar Nemzet kérdésére a tárcavezető úgy fogalmazott: azt látják, hogy Budapest vezetése is azt állítja, hogy az ország leggazdagabb városa város csődhelyzetbe került.

A közgyűlésnek ezért érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy nem-e járnának jobban, ha új "csődgondnokot" keresnének.

Mert a jelenlegi városvezető jó állapotban vette át Budapest vezetését, ma pedig ott tartunk, hogy a főváros saját, balliberális vezetői szerint is Budapest csődben van – fogalmazott a miniszter.

A Karácsony Gergely 99 Mozgalmat érintő kampánytámogatás ügyében a miniszer azt mondta: teljesen világos, hogy Karácsony egy pénzmosási ügybe keveredett. Az, hogy valaki 500 millió forint értékben adjon támogatást, ráadásul a befizetés euróban történjen, úgy, hogy világos pénzmosási szabályok vannak, önmagában is jól mutatja, okkal lehet feltételezni, hogy szabályokat nem tartották be.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely közölte azt is: a kormány továbbra is tárgyal a Budapest Airport megvételéről, de hogy az államnak ebben mekkora részesedése lesz, az az egyeztetések függvénye.

Elmondta azt is: egy kormánymódosítás szerint államosítják az MR- és CT-vizsgálatokat, valamint a kórházi patikák kiszervezését is előkészítik.

Ennek a célja, hogy ezek az eszközök a közgyógyellátásban legyenek, és minél több embert tudjanak megvizsgálni, a józan ész szabályai szerint ez rövidebb várólistákat hoz majd – tette hozzá.