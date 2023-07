Mindenkinek feladata van a legkisebbtől az aggastyánig, ki-ki vigye el a maga közösségébe a közös feltöltődés élményét, hirdesse az evangéliumot - kérte Soltész Miklós a FeltöltŐ keresztény zenei fesztivál résztvevőitől vasárnap Gyergyószentmiklóson.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a székelyföldi városban a fesztivál részeként tartott ökumenikus istentiszteleten mondott beszédet.

Rámutatott: akárcsak a fesztivál szervezői, Jézus tanítványai is tucatnyian voltak, és pár évtized alatt elterjesztették a kereszténységet. "Nem voltak repülőjáratok, nem volt mobil, nem volt semmilyen olyan eszközük, amellyel szerte a világban hirdethették volna az evangéliumot, mégis megtették. Fantasztikus munkát végeztek" - hangsúlyozta Soltész Miklós.

Úgy vélte, a gyergyószentmiklósi fesztivál résztvevőinek is feladatuk van, a rendezvény nyújtotta lelki feltöltődés erőt kell adjon nekik ahhoz, hogy az evangéliumot hirdessék.

Látjuk, hogy mi van a világban, hogy milyen eszközökkel próbálják a kereszténységet, a nemzeteket háttérbe szorítani, eltiporni. Az a kérdés, hogy mi ezzel fölvesszük-e a küzdelmet, vagy pedig belenyugszunk

- mondta Soltész Miklós.

Hozzátette, hiszi, hogy egy-egy ilyen találkozás megerősíti a jelenlévőket abban, hogy mindennap folytassák a küzdelmet, felvegyék a keresztet, és az egyben örömteli és szép is legyen.

Az államtitkár a sajtónak nyilatkozva a maga és a magyar kormány nevében köszönetet mondott a szervezőknek a rendezvényért, melyen ezrek fordultak meg a fiataloktól az idősebbekig. Elmondta, hogy egyedülálló élményben volt részük, mely megmozgatja Gyergyószentmiklós és a térség közösségét, a magyarságot.

Úgy vélte, napjainkban óriási szükség van a hasonló rendezvényekre, mivel sokan támadják a keresztény értékeket, magát a nemzetet, a nyelvet, az éneket is megpróbálják háttérbe szorítani. "Egy-egy ilyen fesztivál, találkozópont az ellenkezőjére ad választ" - fogalmazott.

Soltész Miklós vasárnapra virradóra a Szent Anna-kápolnában tartott Férfiak virrasztásán is részt vett, ahol a városért és nemzetért mondtak imát. "Ez üzenet abban az értelemben, hogy nem csak a hölgyeknek kell templomba járni, nem csak az öreg néniké a templom. Hanem ahogyan a zenekarokon keresztül a fiatalok is megjelentek és ott vannak a templomokban, ugyanúgy a férfiaknak is ott kell lenni" - jelentette ki. Hozzáfűzte, bár ellenszél is volt a rendezvénnyel szemben, nem kell félni, mert az lelkileg és fizikailag is erősít.

A szervezők szándéka szerint a felekezetközi - katolikus és református - csapat által megrendezett FeltöltŐ fesztivál dinamikus, modern, fiatalos zenére építve közvetíti a keresztény értékeket korcsoporttól függetlenül. Célja, hogy az alkalomra érkezők találkozzanak Istennel, rájöjjenek, hogy a vele való kapcsolatban élet és erő van - írják a rendezvény honlapján.

A pénteken kezdődött, több helyszínen zajló rendezvényen magyarországi és erdélyi zenekarok váltják egymást a színpadon, különböző felekezetű emberek tesznek tanúságot hitükről. A vasárnap este záruló fesztivált több kísérőprogram, előadások, vásár, társasjátékok színesítik.