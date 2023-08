A Tűzfalcsoport szerint a rendezvény a meghívó alapján a Fenntartható Demokráciák építéséről fog szólni. A főleg amerikai támogatók és budapesti adófizetők által finanszírozott rendezvény önmagában nem lenne izgalmas, ha konferencia partnerei között nem találnánk meg azokat a nagy amerikai baloldali donorszervezeteket, amelyek már feltűntek a külföldi kampányfinanszírozási botrányban, és amelyeket általában más államok belügyeit aktívan befolyásoló tevékenységgel szoktak illetni.

A Karácsony Gergely által is támogatott konferencia partnerlistája egyenértékű egy beismerő nyilatkozattal egyenértékű, hiszen felsorakozik az összes olyan amerikai szervezet, amellyel korábban igyekeztek tagadni mindennemű kapcsolatot.

Fotó: budapestforum.org

Jól látható a rendezvény plakátján, hogy melyek azok az amerikai „mélyállaminak” is nevezett szervezetek, amelyek támogatják Karácsony Gergely rendezvényét:

- NED - National Endowment for Democracy,

- Friedrich Ebert Stiftung,

- German Marshall Fund/German Marshall Fund of theUnited States

- Heinrich Böll Stiftun,

- Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda.

A tavalyi konferencia stratégiai partnerei között pedig felsorolták az alábbi szervezeteket:

- Action for Democracy,

- ERSTE Stiftung,

- FES Vienna,

- German Marshall Fund/German Marshall Fund of theUnited States,

- Green European Foundation,

- Heinrich Böll Stiftun,

- North Atlantic Treaty Organization,

- The Greens/EFA in the European Parliament.

A rendezvénynek három házigazdája van: Budapest Főváros Önkormányzata, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete.A fenti listából is jól kivehető, hogy Karácsony Gergely mögött milyen erők állnak. Ha kicsit jobban utánamegyünk a támogatóknak akkor még baljósabb kép rajzolódik ki.

