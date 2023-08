Több mint négy hónapja „megállás nélkül gyártunk” – mondta – elsősorban Debrecenben, az Alföldi Nyomdában, a gyártáshoz azonban a tankönyveknek el is kellett készülniük.

Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ügyvezető igazgatója (j) és Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára sajtótájékoztatót tart az idei tankönyvek kiszállításáról a könyvtárellátó üllői raktárában 2023. augusztus 1-jén

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A 2023/24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében 36 kiadó 2313 taneszköze szerepel. Ennek 60 százaléka állami kiadású, 40 százaléka pedig nem állami kiadók terméke. Az idei rendeléshez az Oktatási Hivatal (OH) 130 tankönyvet újított meg, elsősorban a negyedik, nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamon. A 130 új taneszközből 57 közismereti, 9 idegen nyelvi, 23 nemzetiségi és 41 sni (sajátos nevelési igényű) tankönyv – ismertette.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a most kiszállítandó tételekkel jelentős fejlesztés zárul le. A 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv módosításait felmenő rendszerben vezetik be, és a most kezdődő tanév ennek a bevezetésnek az utolsó éve; a 4., 8. és 12. évfolyamon is már a megújított tankönyvekből tanulhatnak a diákok.