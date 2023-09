Orbán Viktor nem tipikus jelenség az Európai Unióban, mert vallásos, konzervatív és mert nem akarta megnyitni Magyarország határait az illegális bevándorlók áradata előtt – fogalmazott Larry C. Johnson egykori CIA-elemző a Judging Freedom internetes műsorban. Szerinte ezért az USA és több európai ország komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy megszabaduljanak tőle.

Érdekes, hogy bár 2016-ban az amerikaiak mélyen felháborodtak azon, hogy az oroszok állítólagosan beavatkoztak az USA elnökválasztási kampányába, ám 2022-ben mi közvetlenül avatkoztunk be a magyar választásokba, amit egyébként ismételten megnyert Orbán Viktor – jelentette ki. Arra a kérdésre, hogy Orbán megállításának céljából avatkoztak-e be, Larry C. Johnson úgy reagált, igen, azért, hogy vereséget szenvedjen, amit egyebek mellett Orbán ellenfeleinek a pénzelésével igyekezett elérni Amerika. Azon felvetésre pedig, hogy ezek szerint a CIA képes érdemben befolyásolni külföldi országok választásainak az eredményét, közölte: ráadásul nem is a titkosszolgálat avatkozott be, hanem az amerikai külügyminisztérium. – Még csak nem is igyekeztünk leplezni a szembenállásunkat – hangsúlyozta.

A nyilatkozatot még érdekesebbé teszi, hogy néhány nappal ezelőtt a The Epoch Times amerikai jobboldali hírportál közzétett egy felvételt, amelyen Robert F. Kennedy Jr. amerikai demokrata elnökjelölt arról beszélt, hogy az Egyesült Államok miként befolyásolja a különböző országok belpolitikáját.