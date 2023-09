Hatalmas dugókkal, feszült sofőrökkel és rossz levegőminőséggel kezdődött az ősz, és ezzel együtt a tanév is Budapesten, hála a főpolgármesternek – írta a Metropol. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a zöld karókkal elválasztott biciklisáv jelentősen megnehezíti a közlekedést, ráadásul kihasználatlan, ahogy a szintén dugóban álló Nagykörúton is az. Karácsony Gergely célja egyébként az lett volna, hogy minél többen váltsanak négyről két kerékre. A főpolgármester számára így jó ötletnek tűnt, hogy a Váci és Üllői úton a szélső sávokat bicikliúttá alakítsák, és zöld műanyag karókkal válasszák el a forgalomtól.

A hatsávos Üllői út így négysávosra szűkült, aminek az lett a vége, hogy a karós sávokat főleg motorosok használják, viszont folyamatos a dugó és ezzel együtt jelentősen romlott a levegő minősége.