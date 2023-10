– Biztosan tudjuk, hogy Ellen Pinchuk pénzt juttatott 2020 és 2022 között David Pressmannak, aki ekkor a Jenner & Block ügyvédi irodában dolgozott. – Tény, hogy Ellen Pinchuk és Mihail Prohorov Putyin-közeli orosz oligarcha között szoros üzleti kapcsolat volt. – Prohorov részéről kézenfekvő választás a nyugati és orosz terepen is otthonosan mozgó, diszkrét, megbízható régi barátot és bizalmast, Ellen Pinchukot megbízni azzal, hogy segítse a szankciók elkerülésében. – Az ügyvédi iroda kiemelten foglalkozott szankciós, nemzetbiztonsági és exporttilalmi ügyekkel is. – Különböző forrásokból kiderül, hogy Prohorovot sokáig nem érintették a nyugati szankciók, miközben Ukrajna folyamatosan kéri, hogy Prohorovot is vegyék fel a szankciós listára. – Logikusnak tűnik, hogy az oligarcha a várható szankciók ellen lépéseket tesz, folyamodik az izraeli állampolgárságért, illetve (jogi) segítséget kér olyan szakemberektől, akik a „tűz közelében” vannak. – A Jenner & Block látta el a Donyeck felett 2014-ben lelőtt repülő egyik utasának képviseletét, a jogvitában a felperes két orosz bankóriás, a Sberbank és a VTB Bank volt.