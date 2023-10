Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen a miniszter úgy fogalmazott: barátokra elsősorban bajban van szükség, és bajban mutatkozik meg, hogy ki az igazi barát.

Az első, amit Izraelnek kívánhatunk, hogy ebben a helyzetben a lehető leghamarabb szerezze vissza a teljes uralmat Izrael állam területe felett, és teremtse meg azokat a biztonsági garanciákat is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hasonló bestiális támadás többé ne történhessen

– mondta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Nemzetközi Pro-Izrael Konferencián (International Pro-Israel Summit) Budapesten, Néprajzi Múzeumban 2023. október 9-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Gulyás Gergely szavai szerint a történtek azt üzenik Európának, hogy a külső határvédelem nem lehet vitatott kérdés, nem lehet csupán politikai jelszó, hanem számon kérhető és végrehajtandó feladat minden olyan országnak, amely a schengeni külső határzónát védelmezi.

Ha ezt nem tesszük meg, akkor a jelenlegi konfliktusnak Európára nézve is lehet tragikus következménye

- hívta fel a figyelmet. Hozzátette:

a jelenlegi helyzetben az összefogás a legfontosabb, az Izrael mögötti koalíciónak kellően erősnek kell lennie.

Gulyás Gergely „brutális és az emberi léttel összeegyeztethetetlen kegyetlenségnek” nevezte a szombati támadást.

Együtt érzünk az áldozatokkal és maximális szolidaritásunkról biztosítjuk Izraelt

– jelentette ki.

Kitért arra is, hogy a gázai övezetből terroristák is érkezhetnek Európába, ha nincsenek védve a határok. Ennek kapcsán megemlítette, hogy Nyugat-Európa több országában az oda betelepült migránsok jó része üdvözölte azt, ami Izraelben történt.

Ha Európa a saját biztonsági érdekeire nincs tekintettel, akkor ennek a konfliktusnak is vesztese lehet

– húzta alá a miniszter. Azt is leszögezte:

nem elég csupán a terroristákkal leszámolni, hanem azt is világossá kell tenni, hogy a terrorizmus támogatása megengedhetetlen.

Szavai szerint az amerikai diplomáciának is vizsgálatot kellene tartania, „hogy ki a barát és ki az ellenfél”, mert a jelenlegi adminisztráció eltért a korábbi, Trump elnök idején követett iránytól. Ennek következtében pedig olyan megállapodásokat is köthettek, amelyek „akár terrorizmust támogató országokat is erősíthettek.”

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy Magyarország az elsők között ismerte el az izraeli államot, amely idén ünnepelte a 75. évfordulóját. A két ország kapcsolata a kommunizmus idején szünetelt, ám a rendszerváltozást követően évről évre szorosabbá vált, és Izrael iránt a magyar a jobboldalon is „erős szimpátia” alakult ki.

Izrael rendkívül nehéz körülmények között, nagy áldozatok árán és folyamatos fenyegetettséggel szembe nézve őrzi a legalapvetőbb emberi értékeket

– mondta a miniszter. Megjegyezte:

a közép-európai országok is sokszor vállalnak komoly küzdelmeket az Európai Unión belül az értékek megőrzése érdekében.

A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország nagyon büszke arra, hogy speciális kapcsolatai vannak Izrael állammal, mivel Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Budapesten él. Izraelben pedig mintegy 300 ezer magyar származású zsidó él, „akikért most külön is aggódunk” – fűzte hozzá.

Yacov Hadas-Handelsman: Izraelnek győzedelmeskednie kell a háborúban

Izrael magyarországi nagykövete azt mondta, váratlanul érte őket a szombati támadás, amely „olyan, mintha szeptember 11. és a bucsai mészárlás kombinációja lenne.”

Hasonló árat kell fizetniük a felelősöknek

– jelentette ki, hozzátéve:

Izraelnek győzedelmeskednie kell a háborúban, amely nem lesz rövid.

A nagykövet figyelmeztetett, hogy Európában is óvatosnak kell lenni, mert „ez a fajta gyilkos ideológia nem megváltoztatható.”

Amikor azt látjuk, hogy Torontoban és Berlinben ünneplik a gyermekek, nők, civilek lemészárlását és senki nem állítja meg őket, akkor nemcsak Izraelnek, hanem az egész nemzetközi közösségnek van problémája

– magyarázta.

Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael budapesti nagykövete beszédet mond a Nemzetközi Pro-Izrael Konferencián (International Pro-Israel Summit) Budapesten, a Néprajzi Múzeumban 2023. október 9-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Yacov Hadas-Handelsman háláját fejezte ki a magyar kormánynak, mert az rendre kiáll Izrael diszkriminációja ellen a nemzetközi fórumokon, és zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.

Kitért arra is, hogy a Magyarországon élő zsidó közösség biztonságban van, szabadon fejezheti ki magát és szabadon élheti meg a kultúráját, mert itt nem kell olyan támadásoktól tartaniuk a zsidóknak, mint más európai nagyvárosokban. Hozzátette: