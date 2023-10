Úgy tűnik, teljesen vége az ellenzéki együttműködésnek, a baloldali pártok idén már nem tartanak közös megemlékezést október 23-án. Két éve még Egységben a szabad Magyarországért! címmel hirdettek nagygyűlést az ellenzéki pártok, hogy közösen emlékezzenek meg 1956 hőseiről. A színpadon akkor kéz a kézben állt Fekete-Győr András, a Momentum, Jakab Péter, a Jobbik akkori elnöke, Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely főpolgármester, valamint Dobrev Klára, a DK EP képviselője –idézi fel a Magyar Nemzet cikke.

Az akkori, baloldali egység mára szertefoszlott, sőt, több párt külön-külön sem tart megemlékezést az 1956-os forradalomról, vagy legalábbis nem verik nagy dobra.

Egyedül Karácsony Gergely lép színpadra 23-án azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az elmúlt évben rendre szervezői és támogatói voltak a botrányos, jogellenes diáktüntetéseknek. A különböző, Soros György alapítványai, valamint az Action for Democracy által is finanszírozott szervezetekkel közös rendezvényen a Tanítanék Mozgalom, a diákszervezetek képviselői és a civil összefogás képviselői is fel fognak szólalni. A Szabadság! Érted! elnevezésű rendezvény szervezői között tehát

csupa olyan szélsőséges eszközöket használó, külföldről pénzelt szervezet van, amely a kormányellenes demonstrációk éllovasa, így borítékolható, hogy a főváros október 23-i rendezvénye nem a megemlékezésről fog szólni, sokkal inkább egy újabb botrányos tüntetésről.

Ezt a megmozdulást támogatja Márki-Zay Péter is, aki a lap információi szerint központi pártrendezvény helyett a civilekkel való közös „megemlékezésre” buzdítja aktivistáit. A bukott miniszterelnök-jelölt a Hősök terére hívja szimpatizánsait, akiket arra buzdít, hogy