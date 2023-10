Katonai szakértő: Orbán Viktor példáját Európa-szerte követhetik

Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes, katonai szakértő a Lenta orosz híroldalnak adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy az Európai Unió országai körében terjed az a nézet, hogy a saját érdekeiket helyezzék előtérbe azzal, hogy csökkentik az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Mint mondta, vannak országok, például Bulgária, Szlovákia vagy épp Magyarország, ahol ez a folyamat már tart – írja a Magyar Nemzet.

„Először Orbán Viktor volt az, aki a saját országának érdekeit előtérbe helyezte, de akkor még más ország nem csatlakozott hozzá. Ám most úgy tűnik, hogy Szlovákia is beáll mögéjük, ezután pedig úgy gondolom, hogy a legtöbb értelmes ország egyszerűen be fogja fagyasztani a támogatásokat. Szépen lassan tanúi leszünk, ahogy az Ukrajna problémái iránti érdeklődés egyre jobban elhalványul” – mondta a szakértő.

Kijev ugyanakkor továbbra is számít a pénzügyi és katonai segélyekre: a következő évben 42,8 milliárd dollárnyi támogatásra, melynek nagy része az Egyesült Államoktól származna.