Rendkívül szomorúnak tartom, hogy a legtöbb fiatalnak fogalma sincs, hogy amikor egy italt elfogyaszt, mit is juttat be a szervezetébe. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségben, mekkora adagokban. Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk