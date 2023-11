Brüsszel eltörölné a rezsivédelmet, miként a kamatstopot is, így ismét támadás alá kerültek azok az intézkedések, melyek érdemi segítséget nyújtanak a családoknak. Ezért most is rendkívül fontos, húsba vágó kérdésekről szól a kormány nemzeti konzultációja.

CSOK falusi program (illusztráció)

Fotó: Szendi Péter / Forrás: Vas Népe

Az Orbán-kormány uniós összevetésben is jelentős összegeket fordít erre a területre. A családpolitika az elmúlt években is kiemelt szerepet kapott, ez így lesz 2024-ben is - írja a Magyar Nemzet.

A kormány a következő esztendőben is fent kívánja tartani a rezsitámogatási rendszert.

Az energiaválság nem ért véget, ráadásul a brüsszeli elhibázott szankciós politika következményeként egész Európában jelentősen megemelkedtek az energiaárak. A 2013 óta fenntartott rezsivédelemnek köszönhetően a magyar családok fizetik a legolcsóbb energiaárakat az Európai Unión belül.