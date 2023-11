Tordai Csaba a Soros-szervezetek világában is meglehetősen otthonosan mozog. Amellett, hogy társalapítóként jegyzi a Soros György által finanszírozott Átlátszó.hu-t, 2011 és 2017 között felügyelőbizottsági tag volt a portál mögött álló Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, 2014 és 2019 között pedig társtulajdonos is volt az „oknyomozó” portálnál.

Tulajdonrészétől csak akkor vált meg, amikor elfogadta Karácsony Gergely főpolgármester felkérését a jogi főtanácsadói pozícióra. Viszont az Átlátszó impresszuma szerint Tordai a mai napig a portál jogásza.

Partnerségben a Soros-féle jogvédőkkel

A rendszeresen kormányellenes tartalmakkal jelentkező híroldal hazai partnerei között egy sor olyan szervezet található, amelyeket a Soros-hálózat támogatott valamilyen formában az elmúlt években: egyebek mellett a Magyar Helsinki Bizottság, a Transparency International Magyarország, a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Political Capital.

Maga az Átlátszó pedig csak a 2021-es évben több mint 17 millió forint támogatáshoz jutott a tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványokja jóvoltából.

Tordai – aki a Gyurcsány- és a Bajnai kormányokban is dolgozott, utóbbiban államtitkárként – Bajnai Gordon egykori miniszterelnökön keresztül is kapcsolódik a tőzsdespekuláns hálózatához. Az ügyvéd 2011 és 2015 között például kuratóriumi tagja volt a Bajnai-féle Haza és Haladás Alapítványnak, amelyből az Együtt nevű, 2018-ban megszűnt párt is kinőtt. Az alapítvány néhány év leforgása alatt közel egymilliárd forintnyi támogatást kapott a Soros Györgyhöz köthető Center for American Progresstől.

