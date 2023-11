Dago Yacoub, a Csádi Köztársaság nemzetvédelmi minisztere kiemelte: országának nagyon sok kihívással kell megküzdenie, és ehhez szüksége van az Európai Unió, Magyarország és Afrika segítségére is. Véleménye szerint

Csád és Magyarország együttműködése kulcsfontosságú a béke megteremtésében.

Elmondta, a szudáni válság hatására kevesebb mint hat hónap alatt egymillió menekült érkezett az országba, de fenyegeti a terrorizmus az országot Líbia, Nigéria, Mali és Kamerun felől is. Hozzátette: a válságok kihatnak az illegális bevándorlásra és migrációra is, sokan indulnak el Európa irányába, így az országnak az illegális migráció és emberkereskedelem ellen is fel kell vennie a harcot.

Szólt arról is, nagyon sok, Európába tartó migráns megáll Csádban, hogy az ország aranybányáiban, rabszolgamunkával annyi pénzt tudjon szerezni, amennyivel tovább tudják folytatni útjukat Európába.

Kiemelte: mindaz, ami a Száhel-övezetben történik, kihat a világ békéjére is, így szükségük van az Európai Unió, Magyarország és Afrika segítségére is, hogy meg tudjanak küzdeni a kihívásokkal, a terrorizmussal, a csempészettel és az illegális migrációval.

Úgy vélte, Csád és Magyarország együttműködése kulcsfontosságú a béke megteremtésében.

A két miniszter a sajtótájékoztató előtt aláírta a katonai együttműködésről szóló megállapodást.