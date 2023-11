Tordai politikai karrierje a 2010-es években inkább lefelé ívelt, 2019-től azonban Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója lett. Bajnai Gordon a Városháza-gate botránya során az egyik hangfelvételen azt mondta beszélgetőtársainak Tordairól, hogy ő ajánlotta be Karácsonyhoz, illetve azt is hangsúlyozta, hogy „két ember üzemelteti ma a fővárost, Tordai Csaba az egyik”. (Érdekesség, hogy Bajnai által említett két ember közül a másik is a Heti Válasz 2010-es videójában szerepel, Kiss Ambruss főpolgármester-helyettes a felvételeken Kiss Péter MSZP-s miniszter jobbkezeként bukkant fel.)

