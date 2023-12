Több ezer háztartás maradt áram nélkül Felső-Ausztria tartományban is.

A hófúvások valamelyest alábbhagytak vasárnapra és az utakon is javult a helyzet, de számos helyen továbbra is kidőlt fák akadályozzák a forgalmat az ÖAMTC osztrák autóklub közlése szerint. Az ÖBB osztrák vasúttársaság szerint fennakadások vannak a vonatközlekedésben is.

Az osztrák hatóságok mindemellett lavinaveszélyre figyelmeztettek a hegyekben, ahol több mint fél méter hó hullott szombat óta.

Salzburgnál nagyszabású mentőakciót váltott ki egy lavina, de a délután folyamán kiderült, hogy az előzetes jelentések ellenére nem sodort el embereket a hó.