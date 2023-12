A II. és III. Kerületi Bíróságon zajló eljárás tényét a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya is megerősítette a Magyar Nemzetnek. Úgy tudják, az okirat-hamisítás és ügyvédi visszaélés vádjával is zajló ügyben februárban döntés is született, Vig Mórt pedig két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Az ítéletet a Fővárosi Törvényszék nemrég hatályon kívül helyezte azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgárjogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. A Magyar Nemzet információi szerint az ügy sértettjei többmillió forint kártérítést szeretnének.

Emlékezetes, Vig Mórt a napokban többek között költségvetési csalással gyanúsította meg az adóhatóság. A NAV múlt szerdán név említése nélkül számolt be arról, hogy a bíróság letartóztatott egy praxisától eltiltott budapesti ügyvédet. A jogász olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.