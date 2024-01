A Hallandsposten svéd napilap azonban arról cikkezett kedd reggel, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Alexander De Croo belga miniszterelnök újra megpróbálná rávenni a magyar kormányfőt, hogy gondolja meg magát, és csatlakozzon a Kijevnek nyújtandó támogatásokhoz – figyelt fel rá a Magyar Nemzet.

Célom és célunk, hogy megoldást találjunk a 27 tagállammal, csak akkor tudjuk biztosítani azt a támogatást és stabilitást, amelyre Ukrajnának szüksége van

– mondta De Croo a sajtótájékoztatóján. A svéd lap szerint a kelet-európai ország támogatásának ügyében rendkívüli EU-csúcsot is tartanak Brüsszelben. A Hallandsposten arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor hozzájárulása nélkül uniós kereteken kívül továbbra is van lehetőségük a tagországoknak támogatni Kijevet.