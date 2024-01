Az évről évre kiírt fővárosi ötletbörze honlapja szerint az új közvécék a meglévőknél magasabb komfortot és újszerű vizuális minőséget kínálnak, mint az elektronikus, okosfizetési lehetőség vagy ingyenesség. Újszerű fenntartási konstrukció kidolgozása; egyéb kapcsolt szolgáltatások, mint ivókút, telefontöltés. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az extrák megvalósultak-e, ugyanis ezeket a minden igényt kielégítő, acélszerkezetű mosdókat csak „letették” a kijelölt helyükre, a beüzemelésre immár több mint fél éve várni kell.

Két helyen található ilyen mosdó, a józsefvárosi II. János Pál pápa téren és a zuglói vasútállomás közelében, mind a kettő baloldali vezetésű kerület.

A lap kereste a fővárost, hogy megtudják, mikor veheti igénybe a budapesti közönség a példamutató illemhelyeket, választ egyelőre nem kaptak.

A város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában, a Blaha Lujza téren álló illemhely legtöbbször működésképtelen, illetve ha éppen mégsem az, akkor új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, itt üzletelnek vagy lövik be magukat a drogosok. Az új vécéket ugyan pelenkázóval is felszerelték, de azokat sem az édesanyák használják, hanem az italozók, szerhasználók pultként.