A börtönbiznisz haszonélvezője védi a szélsőbaloldali olasz embervadászt A hazánk elleni újabb támadás ürügyét a fogvatartási körülményekről szóló alaptalan, hamis vádak szolgáltatták, ami nem újdonság, hiszen az elmúlt években milliárdokat kellett a magyar államnak kifizetnie az úgynevezett börtönbiznisz miatt. A magyarországi büntetés-végrehajtási intézményekben tapasztalható rossz fogvatartási körülményekre hivatkozva egy jól behatárolható kör közreműködésével tömegesen indítottak kártérítési pereket elítéltek, akik esetenként milliós kártérítési összegeket zsebelhettek be. A szélsőbaloldali támadássorozat elkövetőinek perében ismét felbukkan Magyar György ügyvéd, aki az egyik ismert szereplője volt az említett kártérítési perdömpingnek. A baloldali politikában is aktív – a 2021-es előválasztás lebonyolításában közreműködő – jogász most az olasz szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis védelmét látja el, akire az ügyészség 11 év letöltendő szabadságvesztést kért bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Magyar György a sajtónak panaszkodott a hétfői tárgyalás után, miközben az olasz sajtót elárasztották azok a képek, amelyeken a vádlott kéz- és lábbilincsben látható. Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Magyar György ügyvéd az ellenzék XV. kerületi kampányzáró rendezvényén 2019. október 12-én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI „Védencem nagyon rosszul viseli a fogva tartás körülményeit. Úgy érzi, feleslegesen tartották ilyen szigorú felügyelet alatt. Kezdetben a kapcsolattartást sem engedélyezték a szüleivel. Nemzetközi terroristaként tekintenek rá” – nyilatkozta az ügyvéd a Magyar Hangnak. Jól dokumentált Magyar Gábor (Magyar György fia) nemzetközi globalista körökhöz és a Soros-hálózathoz fűződő elkötelezettsége, a korábbi tanulmányai és eddigi pályafutása számos példát mutat erre. A jogász 1995-ben elvégezte a Soros György által támogatott New School for Social Research „Demokrácia és sokszínűség” programját New Yorkban, egy 2011-es életrajza szerint pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja/tagja volt. Utóbbit szintén támogatja Soros György alapítványa, az Open Society Foundations.