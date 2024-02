A mai találkozó egy hosszú folyamat fontos állomása, amit a bizalom újraépítési folyamatának is nevezhetünk

– fogalmazott Orbán Viktor, miután tárgyalt Ulf Kristersson svéd kormányfővel.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy a magyar külpolitikának az az alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni, ezért minden országgal arra törekednek, hogy minél mélyebb együttműködést alakítanak ki – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt a Karmelita kolostorban 2024. február 23-án

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Svédország igaz barátja volt Magyarországnak 1956-ban, amikor a menekült magyaroknak nem egyszerűen csak ellátást adtak, hanem egy második otthont is

– emlékeztetett a kormányfő. Mint jelezte, amikor az Európai Unióhoz való magyar csatlakozásról tárgyaltak, akkor Svédország fontos partner volt. Hozzátette: Svédország a gyors befogadás és bővítés mellett érvelt.

Orbán Viktor ismertette:

2010-hez képest megduplázták a két ország közötti forgalmat, a hárommilliárdos érték felé haladnak.

Fontosnak és sikeresnek nevezte a nukleáris energia kérdésében is az együttműködést, van svéd szereplő a Paks 2 kivitelezésében, tavaly 70 ezer svéd turista is érkezett. Ma azonban a védelmi együttműködésről beszéltek, így pontot tehetnek egy tárgyalás végére, mert a magyar védelmi képesség ügyéről volt szó.

Hétfőn dönt a parlament

Az első Orbán-kormány időszakában úgy döntöttek, hogy Magyarországnak legyen önálló légvédelme, ekkor szerezték be a Gripen gépeket – idézte fel a kormányfő. Hozzátette:

eljött a pillanat, hogy meghosszabbítsák és kiegészítsék a légvédelmet, további négy géppel növelik a flottát a megváltozott biztonsági környezetben.

Megállapodtak arról is, hogy a logisztikai szerződéseket meghosszabbítják és kiterjesztik a kiképzésekre is, de létrejött egy megállapodás egy mesterséges intelligencia központú kutatási-fejlesztési központ létrehozásáról is.