Mint felidézték, ez már a negyedik luxusingatlan, amit a Mártha-klán a közelmúltban megszerzett magának Floridában:

korábban két luxuslakást és egy magánfélszigeten található birtokot vásároltak fel.

A portál közölte, az összegyűjtött dokumentumok szerint a közművezér családja a The Isles of Collier Preserve névre hallgató magánklubban vásárolt meg egy két hálószobás, két fürdőszobás, két garázzsal is rendelkező villát.

Az adóbevallási iratokból az is kiderül, hogy körülbelül 400 millió forintért vásárolták meg az újabb ingatlant, melyhez tartozik egy privát, télikerttel egybeépített medence is, amely két részből áll: egy kisebb, meleg vizes pezsgőfürdőből, valamint egy feszített víztükrű élménymedencéből.

Mint írják, a magánklubba illetéktelenek nem léphetnek be, ide csak az ingatlantulajdonosoknak van bejárásuk. A The Isles of Collier Preserve igazi város a városban a maga 2400 hektáros területével, aminek a fele természetvédelmi terület.

Mindez mindössze tízpercnyire Naples történelmi belvárosától és a Mexikói-öböl fehér homokos tengerpartjaitól.

A privát klubban ingatlannal rendelkezőknek természetesen rengeteg lehetőségük van a kikapcsolódásra és pihenésre. Fitnesz- és wellnessközpont, teniszpályák, többmérföldnyi kajak-, kerékpár- és túraútvonalak, edzőterem, úszómedencék, valamint elegáns bár és étterem szolgálják az itt élők kényelmét, vagyis ezt a fajta luxust tényleg csak az amerikai milliárdosok engedhetik meg maguknak.