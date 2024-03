A Karácsony Gergely főpolgármester utasítására készült főjegyzői jelentés igazolja, hogy Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció politikusa valótlanságot állított a bicskei gyermekotthonban történtek 2011-es vizsgálatáról - közölte Áder János a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A korábbi köztársasági elnök azt mondta, a 21 oldalas jelentés rögzíti: 2011-ben a főpolgármesteri hivatal főosztályvezetőjeként dolgozó húga feljegyzésben tájékoztatta az akkori főjegyzőt, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatójára vonatkozó közérdekű bejelentés miatt - amely alapján a gondozottak sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja is felmerült - megkezdték a feljelentés előkészítését. Hozzátette: a feljelentés alapján később nyomozás is indult.

Áder János emlékeztetett: Gy. Németh Erzsébet azzal vádolta a húgát, hogy 2011-ben, amikor először merült fel a gyanúja, hogy a bicskei gyermekotthon vezetője pedofil cselekményt követ el, húga nem tett semmit. A korábbi államfő megjegyezte, a főjegyzői jelentés alapján kíváncsian várja, mit fog mondani a DK politikusa a bíróságon a kijelentései miatt induló eljárásban.

Az egykori köztársasági elnök szerint a DK által indított, "Isten! Haza! Pedofília?" szlogenű plakátkampány üzenet, hogy mindenki a párt által azóta gyakran emlegetett "pedofilhálózat" tagja, aki valaha Orbán Viktor miniszterelnökkel kezet fogott, egy légtérben tartózkodott, esetleg rá szavazott. Úgy vélte, ez a plakát nemcsak Orbán Viktort támadja, hanem lényegében a Fidesz támogatóit is nagyon durván megsérti. Hozzátette: nem véletlen, hogy Donáth Anna (Momentum) mellett más ellenzéki politikusok is lesújtó véleménnyel voltak a kampányról.

Áder János azzal kapcsolatban, hogy a DK őt magát is a "pedofilhálózathoz" sorolja, mert az otthon egykori igazgatója 2016-ban megkapta a Magyar Bronz Érdemkeresztet, elmondta: a kitüntetésekről az adott szakmai szervezetek javaslata alapján a szakminiszter készít felterjesztést a miniszterelnöknek. A kormányfő pedig ezt követően tesz javaslatot az államfőnek az elismerések odaítélésére. A korábbi köztársasági elnök közölte, hivatali ideje alatt évente 370 és 520 között volt az átadott ilyen kitüntetések száma.

Egy évvel azelőtt, hogy az érdemkeresztet az egykori igazgató megkapta, a főváros is kitüntette a Bárczy István-díjjal. A pedofília miatt börtönbüntetését töltő V. János kitüntetését Gy. Németh Erzsébet és Karácsony Gergely is támogatta - emlékeztetett Áder János. Megjegyezte: amennyiben igaz a DK politikusának "okoskodása", ő maga is a "pedofilhálózat" részévé vált.