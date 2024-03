A politikust több újságíró, így Krug Emília és Rónai Egon kérdezte, a beszélgetés idevágó részletét érdemes szó szerint is idézni:

Krug Emília: Nem, nem, nem. Az van benne, hogy nem pénzbeli, hanem kampányeszközbeli támogatás formájában használták fel ezeket a forrásokat, tehát szórólapoztak, kampányeszközöket használtak, standoltak stb. Barkóczi: Azok miből vannak? Pénzből, azokat ki kell fizetni. Krug: Pénzből. Magyarán az a pénz elvesztette pénz jellegét és kampányeszközök formájában jelent meg a kampányban, ezt mondja az ÁSZ. Barkóczi: Ha-ha, de nem vesztette el pénz jellegét, mert még egyszer szeretném mondani, mi ilyen pénzeket nem használtunk fel. És, ahogy hallottam itt, a várakozás közben, a Momentum képviselője nyilatkozott az Önök híradójának és ezt ők is megerősítették, hogy nem használtak fel ilyen jellegű pénzeket. Rónai Egon: Ez azért furcsa, mert Márki-Zay Péter meg azt állítja, hogy de igen. Barkóczi: Márki-Zay Péter már sok mindent állított, amiről aztán kiderült, hogy nem úgy van. Krug: De nem volt központi MMM-es központi számla, amiről ezeket a kiadásokat finanszírozták? Barkóczi: Megmondom őszintén, nem tudom, erről pedig őt kellene megkérdezni. Rónai: Hát őt megkérdeztük és azt mondta, hogy de. Barkóczi: Volt, igen, ezt ő is megerősítette, hogy ezekből a pénzekből a pártokhoz nem jutott.

A Magyar Nemzet cikkében azt is felidézi, hogy korábban maga Márki-Zay Péter 2022-ben maga is elismerte, hogy a külföldi adományokból finanszírozták a baloldal kampányát: „Az egyik legfontosabb feladatom volt nekem is már tavaly októbertől kezdve, hogy tudjuk finanszírozni az ellenzék kampányát, hogy tudjunk óriásplakátokat venni, hogy tudjunk Facebook-hirdetéseket, YouTube-hirdetéseket venni. És igen, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kellett egy nem pártos, párhuzamos civil kampány is, amit az MMM folytatott, az MMM finanszírozott, magyar nagy adományozók és külföldi magyar adományozók segítségével.”

