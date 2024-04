Ukrajnában az európai vezetők katonák küldéséről beszélnek, a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége pedig "óriási lépésekkel" halad a konfliktus felé - fogalmazott. Most azon dolgoznak, hogyan tudja a NATO koordinálni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverszállítást, és emögé százmilliárd dollárt akarnak tenni. Vajon mi lesz a következő lépés? - tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

Jelezte: a Közel-Keleten eddig Izrael a terror ellen vív háborút. A magyar álláspont a kezdettől az volt, el kell kerülni, hogy egy másik ország belekerüljön a konfliktusba, mert egy államközi háború nagy veszélyekkel jár.

Az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusból is könnyen lehet világháború - mutatott rá a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva, hogy ezért van szükség békepárti politikusokra és vezetőkre. Ezért is kérte a Fidesz és a KDNP támogatását a június 9-ei választásokon, mert mint mondta: a kormány és a kormánypártok a béke pártján állnak.

Menczer Tamás hangsúlyozta: Magyarország békéjének, biztonságának és békepártiságának megőrzése folyamatos küzdelem. A miniszterelnöknek, a külgazdasági és külügyminiszternek, a kormány tagjainak, az EP-képviselőknek, és mindenkinek, aki Magyarországot nemzetközi fórumokon képviseli, "megbeszélésről megbeszélésre, tárgyalásról tárgyalásra, alkalomról alkalomra" meg kell védeni a magyar pozíciót - hívta fel a figyelmet.

Bele akarnak nyomni, préselni bennünket a háborúba "fenyegetéssel, zsarolással, forrásvisszatartással, és mindenfajta eszközzel", ezért ahhoz, hogy a magyar békepárti álláspontot meg lehessen védeni, a magyar emberek támogatására szükség van

- jelentette ki.

Menczer Tamás jelezte: a választási manifesztum a békepártiság mellett a bevándorlással és az LMBTQ-propagandával is foglalkozik majd.

Az illegális bevándorlásról szólva megjegyezte: 2015-höz képest a brüsszeli politikában semmi érdemi változás nem történt, a most elfogadott migrációs paktum Magyarországot is frontországnak nevezi, holott a bevándorlók legalább egy uniós országon, és más biztonságos országokon már átjönnek, mire a magyar határhoz érnek. Emellett migránsgettókat akarnak létrehozni, kvótaszerű áttelepítést írnak elő, és ha valaki ebben nem vesz részt, bevándorlóként sok millió forintot kell fizetnie - sorolta. Menczer Tamás arra is kitért: az előrejelzések szerint Afrika lakossága az elkövetkező húsz évben 750 millióval nő, míg Európában szűken 500 millióan élnek.

Azonban a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint az elmúlt években a tények és a józan ész szerinti összefüggések nem mindig zavarták a brüsszeli politikusokat, és a probléma gyökere az, hogy nem az európai emberek érdekeit képviselik. Ezt látni a háború és a bevándorlás kapcsán is, és ez látszik gazdasági illetve energetikai kérdésekben is - emelte ki.

Úgy fogalmazott:

az EU-nak arról kellene szólnia, hogy legyen béke és jólét, ma egyik sincs, a háború és az azzal kapcsolatos szankciós döntések a biztonságunkat, a versenyképességünket lefelé viszik. A bevándorlással tönkreteszik Európát, nem az európai emberek érdeke, hogy párhuzamos társadalmak jöjjenek létre, terror és bűncselekmények határozzák meg a mindennapokat

- tette hozzá.

Ezért az a feladat, hogy június 9-én olyanokat küldjünk Brüsszelbe, akik a háború és a bevándorlás ügyében, sorskérdésekben a magyar és az európai érdeket képviselik, ez pedig a béke és a biztonság - foglalta össze a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Fontosnak nevezte, hogy a választás után felálló új uniós testületekbe olyan emberek kerüljenek, akik nem a jelenlegi irányba viszik tovább a folyamatokat. A magyar politikusoknak pedig meg kell találniuk minden jogi és politikai eszközt arra, hogy a magyar érdeket meg tudják védeni: "a béke pártján tudjunk maradni és a biztonságunkat meg tudjuk őrizni" - zárta szavait Menczer Tamás.