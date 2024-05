Cikkünk frissül!

12 zónában harcolnak

Vovcsanszkban és környékén jelenleg 12 zónában folynak harcok, amelyek átterjedtek a várostól nyugatra lévő Startsa településre is. Oroszország igyekszik széthúzni a frontvonalat kis csoportos támadásokkal, hogy az átcsoportosuló ukrán erők között rést találjon.

Uniós ország csapatai indulhatnak Ukrajnába

Az észt kormány „komolyan" tárgyalja annak lehetőségét, hogy csapatokat küldjön Nyugat-Ukrajnába, hogy leváltsák az ukránokat. Folytatódik a világháborús készülődés Európában. Azok után, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője azt vetette fel, hogy egész Európában vezessék be a kötelező katonai szolgálatot, most már vannak olyan uniós országok, amelyek saját csapataikat vezényelnék a háborús államba - számol be róla a Magyar Nemzet.

Észtország vezetése arról tárgyal, hogy csapatokat küldjön Ukrajna nyugati részébe, hogy átvegyék az ukrán erőktől a nem közvetlen harci feladatokat. Ezzel lehetőséget adnának Kijevnek, hogy még több saját katonát küldjön a frontra – mondta a Breaking Defense-nek az észt elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Ez a lépés még közelebb hozhatja a világháborút, hiszen az észt katonák Ukrajnába érkezése Oroszországot is válaszra késztetheti.

A cikk folytatása ITT olvasható.

Az amerikai külügyminiszter Kijevben

Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedd reggel váratlanul Kijevbe érkezett, útjának célja megnyugtatni az ukránokat az Egyesült Államok folyamatos támogatásáról, és újabb fegyverek szállításáról.

Blinken, akinek a 2022. februári orosz támadás kezdete óta ez a negyedik kijevi látogatása, éjszakai vonattal érkezett Lengyelországból az ukrán fővárosba, és a nap folyamán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az előzetesen be nem jelentett látogatásra alig néhány héttel azután kerül sor, hogy az amerikai kongresszus megszavazta egy hatalmas, 61 milliárd dolláros csomag felszabadítását Ukrajna számára, amelyet az Egyesült Államokban a választási év közepén több hónapig belpolitikai kérdések tartottak fel.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) Antony Blinken amerikai külügyminisztert fogadja Kijevben 2022. szeptember 8-án

Fotó: - / Forrás: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Azóta az Egyesült Államok mintegy 1,4 milliárd dollár értékű katonai segélyt szabadított fel készleteiből, elsősorban Patriot és NASAMS légvédelmi rendszereket, amelyekre Ukrajnának nagy szüksége van az oroszokkal való szembeszálláshoz, valamint tüzérségi lőszert.

Látogatása során Blinken nemcsak Zelenszkij elnökkel, hanem Dmitro Kuleba külügyminiszterrel is tárgyalásokat folytat, találkozik a civil társadalom tagjaival, és beszédet mond Ukrajna jövőjéről. A témák között szerepel egy kétoldalú védelmi megállapodás is, amelyet az USA még a júliusi washingtoni NATO-csúcstalálkozó előtt szeretne megkötni.

Kanadai támogatás

A páncélozott járművek és a tüzérség területén számít újabb kanadai támogatásra Ukrajna - mondta napi videójában az ukrán elnök, miután telefonon beszélt Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel.

Svéd fegyverek

Újabb svéd védelmi csomag átadásáról egyeztetett az ukrán elnök és a svéd kormányfő. Volodimir Zelenszkij beszámolója szerint külön kitértek a fegyvergyártás finanszírozására, azon belül is a leendő közös projektekre.

Szintén téma volt a fegyvergyártás a luxemburgi miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés során - mondta az ukrán elnök.

Folyamatos ellentámadások

"Harkiv régióban az ellentámadásaink folyamatosan zajlanak, ezt a területet meg is erősítettük, különösen Vovcsanszkban és általában a határvidékeken. Mihajlo Drapatyi dandártábornok a helyszínen irányítja a műveleteket, és el van látva a szükséges hadianyagokkal és erőkkel. Egyre több eredményt érünk el. Hálás vagyok minden harcosunknak, akik szigorúan követik a parancsokat, kitartanak a helyükön és mindent megtesznek a helyzet stabilizálása érdekében. Ugyanakkor megértjük az ellenség akcióit és az erőink eltérítésére irányuló tervüket" - mondta napi videójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Magyarország segít

Magyarország területére 2024. május 13-án az ukrán-magyar határszakaszon 5480 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5335 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 24 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt hétfőn: