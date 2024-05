Arról is beszámolt, hogy már több mint 360 ezer gyermeknek nyitottak babakötvényt. A kormány 2010-hez képest három és félszer több településen tette elérhetővé a bölcsődei szolgáltatást, a férőhelyek számát pedig a 2010-es 32 ezerről több mint duplájára, csaknem 66 ezerre emelték.

Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetéshez, valamint ingyenes tankönyvhöz, mint most

- mutatott rá Hornung Ágnes.

Megjegyezte: a kormány visszaállította a hároméves gyes-t. Kedvezőbbé tették a csed-et, aminek köszönhetően az anyák jövedelme nem csökken a szülési szabadság ideje alatt, sőt, akár a korábbi nettó keresetüknél magasabb összegű ellátást is kézhez kaphatnak.

Emellett fokozatosan emelik a gyed maximális összegét, amely idén már bruttó 373 520 forint.

Bevezették a gyed extra intézkedéscsomagot, amely több élethelyzetben is segítséget jelent a kisgyermekes családoknak: akkor is, ha újabb gyermek születik a családba, illetve akkor is, ha az anya úgy dönt, hogy a gyermeknevelés mellett munkát vállal.

A gyed extra révén több - különböző korú - gyermek után egy időben is járhatnak a gyermekgondozási ellátások, vagyis a csed, a gyed és a gyes, emellett már a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül dolgozhatnak a szülők a gyed és a gyes folyósítása mellett - áll a közleményben.