Az önkéntes véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Posta új bélyege Az önkéntes véradás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet a Magyar Posta egy új, alkalmi bélyeg kibocsátásával - mondta el Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának alelnöke, a bélyeg hétfői kibocsátásán, Budapesten. "Az önkéntes véradás nélkül az egészségügy biztos működése elképzelhetetlen lenne" - emelte ki az alelnök, hozzátéve, hogy számos beavatkozás elvégzéséhez elengedhetetlen a vérkészítmények alkalmazása, amelyekhez a vér csakis véradások útján gyűjthető. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon a magyar egészségügy rendelkezésére, naponta legalább 1600-1800 főre, vagyis percenként minimum egy véradóra lenne szükség - hangsúlyozta. Elmondta, hogy az önkéntes véradók toborzásáért 85 éve a Magyar Vöröskereszt felel, akik partnerként csatlakoztak a bélyegkibocsátásához is, és a Magyar Posta székházában ebből az alkalomból véradást is szerveztek. Az önkéntes véradás jelentőségére felhívó alkalmi bélyeg a kibocsátási rendezvényén a Magyar Posta Zrt. székházában 2024. május 13-án

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI Hegmanné Nemes Sára elmondta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat által levett 450 milliliter vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, amelyek felhasználása akár három ember életét is megmentheti. "A Magyar Posta az egyik legnagyobb magyar foglalkoztatóként különösen fontosnak tartja, hogy a magyar társadalom számára fontos ügyek mellé álljon, annál fontosabb pedig nem létezhet, mint az életünk" - fűzte hozzá. Az alelnök kiemelte, hogy a véradás jelentőségéről több mint 21 000 munkavállalójukat és családjaikat tájékoztatják évente több alkalommal és rendszeresen szerveznek véradásokat is. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója kiemelte: évente mintegy tízezer véradó eseményt szerveznek az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen, a donorok világnapját pedig a véradást szimbolizáló facsemeték, a bélyegen is megjelenő vérjuhar, vagy vérszilvafa ültetésével ünneplik, ezzel tisztelegve az önkéntes véradók társadalmi szerepvállalása előtt. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy intézményük 100 kórházat lát el vérrel Magyarországon, így munkájuknak és az önkéntes véradóknak köszönhetően naponta mintegy 1000 ember kap vért. Hozzáfűzte: tavaly mintegy 355 ezer egység vért adtak a véradók. Az alkalmi bélyeget Horváth Nóra grafikus tervezte és 40 000 példányban készült el. Központi motívumát a véradás logója adja, amit a vérjuhar levelei kereteznek. Az alkalmi borítékon a véradásra utaló grafikai kompozíció található. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékon található bélyegző lenyomatán pedig a véradás logó szerepel. A Véradás bélyegblokk hétfőtől kapható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postákon és a Magyar Posta webshopjában.