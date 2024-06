A baloldalon hosszú évek óta próbálják megképezni a kiábrándult fideszest, ott ennek már hosszú szakirodalma van – jegyezte meg Dornfeld László, az AK vezető elemzője. Náluk már az is kiábrándult fideszesnek számít, aki kevesebb kedvvel húzza be az x-et a kormánypártokra. Az interneten több csalódott fideszeseket tömörítő csoport is van, csak róluk mindig kiderül, hogy igazából soha nem szavaztak a Fideszre, és igazából volt MSZP-sek vagy SZDSZ-sek – fejtette ki a vezető elemző.