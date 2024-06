Azért kell most mozgósítani a békepárti szavazókat, hogy később ne a katonákat kelljen – érvelt Dornfeld László, a központ vezető elemzője. Nagyon alattomos a magyarországi dollárbaloldal, mert Márki-Zay Péter alatt még tiszta lapokkal játszottak, elmondták, hogy küldenénk katonákat, ha a NATO azt kéri. Most már az megy, hogy a kormány kelti a háborús hangulatot, ők ilyenről nem is tudnak, Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort, mert szerinte háborúval riogat. Rájöttek, hogy idehaza nincs vevő a háborúpártiságra, ezért próbálják diszkreditálni a békepárti álláspontot. Nem szabad ennek felülni! – hangsúlyozta Dornfeld László.