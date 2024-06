„Csupa olyan dolgok lehetségesek, amikre ma nem gondolunk, vagy egyszerűen elhessegetjük őket” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Hír TV Napi Aktuális című adásának különkiadásában.

A miniszterelnököt Bayer Zsolt kérdezte arról, hogy mik a kilátások ma az európai politikában, és megjegyezte, két és fél évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy háború fog kitörni a kontinensen, egy éve senki nem gondolta, hogy ebbe a háborúba az egész Európai Unió megpróbál majd beszállni, és három hete senki nem gondolta volna, hogy egy szomszédos ország miniszterelnökét megpróbálják megölni.

Orbán Viktor elmondta, ő is ezzel szokott érvelni, és ez a válasz arra is, amikor az a vád éri a kormánypártokat, hogy eltúlozzák a háborús veszélyt. Felidézte, hogy a háború kitörése előtt pár héttel ő maga is tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akkor 50-50 százalék esélyt adott a konfliktus elharapódzására, mert az világossá vált számára, hogy az oroszok nem tudják azt elfogadni, hogy Ukrajna a NATO-tagság felé tart.

A miniszterelnök szerint semmi túlzás nincs abban, amit most kommunikálnak.

Akik azt mondják, hogy most túloznak, azoknak azt szokta felemlegetni a miniszterelnök, hogy a német kancellár két éve azt mondta, hogy csak sisakokat küldenek a háborúba, halált okozó fegyverekről szó sem lehet, illetve az energiaszektorra sem lehet szankciókat kivetni.

– Innen indultunk, és ott tartunk, hogy német tankok rohangálnak Ukrajna területén, német légvédelmi rendszereket szállítanak, és a teljes európai gazdaságot levágták az egyébként olcsó, és észszerű ellátást biztosító orosz energiaszisztémáról – magyarázta Orbán Viktor.

Szerinte, ha ennek az ütemnek a felével haladunk tovább, akkor néhány hónap és a nyílt katonai konfrontációnál tartunk.

Orbán Viktor egyedül szítja a háborús pszichózist?

Bayer Zsolt szerint az ellenzék ezt hajtogatja az itthoni kampányban. Mint mondta, egy klasszikus dramaturgiai szabály, hogyha kitesszük a színpadra a pisztolyt, annak a harmadik felvonás végéig el kell sülnie, ma már pedig atomfegyvereket pakolnak a színpadra az európai hatalmak. – Miben lehet reménykedni? – tette fel a kérdést.