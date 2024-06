Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mi a garancia arra, hogy Magyarországot a jövőben sem fogja a NATO belekényszeríteni az ukrajnai szerepvállalásába a sajtótájékoztató végén Orbán Viktor elmondta:

Két garanciánk van erre, az első a magyar kormány, a másik pedig a NATO főtitkára, aki világosan kifejtette, hogy nincs ilyen szándéka. A magyaroknak van egy világos álláspontja az ukrán-orosz háborúról.

Mindig lesznek összesűrűsödött időpillanatok, ahol döntéseket kell hozni. Az egyik az éppen most érkezett el – jelentette ki Orbán. Kiemelte:

Most ezekben a döntésekben sikerült a magyar szempontokat érvényesíteni, és egy fair megállapodást kötni a főtitkár úrral.

Hozzáfűzte, ezzel nem ért véget ez a nehéz időszak. Túl leszünk a NATO-csúcson, és még jönnek újabb és újabb, a háborús bevonódás lehetőségét fölvető nehéz pillanatok és javaslatok is kerülnek majd asztalra. Azokat a vitákat majd akkor kell lefolytatni – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

Én arra tudok garanciát vállalni, és vállaltam is a vasárnapi választáson, hogy amikor elénk kerülnek ezek a döntések, akkor a Magyarország szempontjainak megfelelő döntéseket képviselem és azoknak próbálok érvényt szerezni. Szerencsénkre a NATO alapdokumentumai világossá teszik, hogy a NATO területén kívüli bármilyen akcióban való részvétel csak önkéntes lehet. Ezt a főtitkár úr világosan garantáltan megismételte, ennek megfelelően marad manőverezési lehetősége Magyarországnak az előttünk álló és ránk váró későbbi nehéz pillanatokban is

– tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor azonban úgy fogalmazott: ma mindenesetre örüljünk annak, hogy ez a mai tárgyalás megállapodással zárult, ezt a helyzetet, ami most van, ezt sikerült kezelni. Magyarország világossá tette, hogy 31 másik tagállamnak a döntését nem akarja és nem is tudja megváltoztatni, és örülünk annak, hogy a NATO-főtitkár személyén keresztül a NATO tudomásul vette, hogy Magyarország teljes mértékben ki kívánja használni azt a mozgásteret, amit a NATO alapszabálya biztosít a számára, és ma garanciákat kaptunk arra, hogy az ukrán-orosz háború esetében Magyarország területén kívül katonai akcióban nem kell részt vennünk, és Magyarország sem pénzt, ehhez a közös teherviseléshez nem ad, se embert, nem küld ebbe a háborúba, se Magyarország területét nem lehet fölhasználni az ebbe a háborúba való bekapcsolódás céljából. Mindent megkaptunk, ami a most fennálló kérdések rendezéséhez szükséges volt – magyarázta.

Ez egy nehéz, de konstruktív tárgyalás volt a főtitkár úrral, és itt is szeretném megköszönni, hogy a végén egy korrekt megállapodás született

– összegezett Orbán Viktor.

Jens Stoltenberg megerősítette:

A NATO-ban 32 szövetséges van, és időről időre vannak eltérő vélemények, de ismételten bebizonyítottuk, hogy sikerül ezeket meghaladni, és sikerül egy közös megoldást találni, egy előre mutató megoldást találni.

Kiemelte: nem egy NATO-kötelezettség, hogy minden misszióban, műveletben, tevékenységben részt kell venni.

Amiről mi megállapodtunk a miniszterelnök úrral az az, hogy Magyarország nem fog blokkolni más szövetségeseket abban, hogy megállapodjanak, vállalásokat tegyenek a pénzügyi segítségnyújtásra Ukrajna felé, vagy hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának nyújtott támogatás koordinálásában, miközben elfogadjuk azt is, hogy nem fognak részt venni ebben a tevékenységben

– jelentette ki Stoltenberg.