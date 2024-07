SZŰZ

Nem tehetsz mást, muszáj foglalkoznod a hosszabb távú terveiddel is. A „Hogyan tovább?” kérdése aktuális július végén, de nem biztos, hogy most kell döntést hoznod. Augusztus 1-től két és fél napon keresztül négy bolygó segít helyére tenni jó pár dolgot. A vasárnapi újhold is segít, hogy újragondold mindazt, amit addig terveztél. Használd az új információkat!